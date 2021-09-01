Основная возможность Ватсап Онлайн – обмен сообщениями с собеседниками. Текстовые сообщения могут включать в себя многочисленные эмодзи. Ограничений на количество символов в одном сообщении нет, можно смело печатать гигантские послания.

Дополнительные функции WhatsApp Web на компьютере:

Отправка файлов – поддерживаются любые форматы, максимальный объем файла составляет 100 Мб. Нужно отправить большой файл – залейте его в облачное хранилище и передайте собеседнику прямую ссылку.

– поддерживаются любые форматы, максимальный объем файла составляет 100 Мб. Нужно отправить большой файл – залейте его в облачное хранилище и передайте собеседнику прямую ссылку. Групповые видеочаты в Facebook Messenger – создайте здесь комнату и отправьте ссылку на нее выбранным собеседникам.

– создайте здесь комнату и отправьте ссылку на нее выбранным собеседникам. Обмен контактами – нажмите на символ скрепки, выберите отправку контакта из телефонной книги, отметьте пересылаемые контакты и отправьте их. Контакты подгружаются из телефонной книги автоматически.

– нажмите на символ скрепки, выберите отправку контакта из телефонной книги, отметьте пересылаемые контакты и отправьте их. Контакты подгружаются из телефонной книги автоматически. Отправка изображений с камеры – функция доступна лишь в том случае, если на компьютере установлена веб-камера (она имеется на всех ноутбуках и нетбуках, на стационарных ПК она приобретается отдельно).

– функция доступна лишь в том случае, если на компьютере установлена веб-камера (она имеется на всех ноутбуках и нетбуках, на стационарных ПК она приобретается отдельно). Обмен фотографиями и видеороликами – данный функционал похож на отправку файлов, но с ограничением по типу.

– данный функционал похож на отправку файлов, но с ограничением по типу. Просмотр данных контакта – откройте диалог, кликните на кнопку с тремя точками, получите подробную информацию о собеседнике. Здесь отображаются номер, установленное собеседником имя, текущий статус.

– откройте диалог, кликните на кнопку с тремя точками, получите подробную информацию о собеседнике. Здесь отображаются номер, установленное собеседником имя, текущий статус. Исчезающие сообщения – активируются персонально для каждого собеседника. Отправленные в чат сообщения автоматически исчезнут спустя семь дней. Функция появилась в ноябре 2020 года.

– активируются персонально для каждого собеседника. Отправленные в чат сообщения автоматически исчезнут спустя семь дней. Функция появилась в ноябре 2020 года. Создание групповых текстовых чатов – создайте чат и пригласите в него собеседников из своей телефонной книги.

– создайте чат и пригласите в него собеседников из своей телефонной книги. Отправка чатов в архив – отправьте туда диалоги, не нужные в данный момент, но которые могут понадобиться позже. Также доступна полная очистка диалога с выбранным собеседником.

– отправьте туда диалоги, не нужные в данный момент, но которые могут понадобиться позже. Также доступна полная очистка диалога с выбранным собеседником. Группирование собеседников – сюда можно выделить жильцов многоэтажки, родителей из класса, коллег и друзей для групповой переписки.

– сюда можно выделить жильцов многоэтажки, родителей из класса, коллег и друзей для групповой переписки. Просмотр статусов собеседников – просмотр работает, но опубликовать свой статус можно только с помощью мобильного приложения.

Дополнительные функции – беззвучные сообщения от конкретных собеседников, темная и белая темы оформления, просмотр списка заблокированных абонентов, установка обоев в чатах, управление содержимым уведомлений, включение уведомлений на рабочем столе, блокировка контактов, отправка жалоб на контакты.

Частые вопросы пользователей

Несмотря на предельную простоту сервиса и его интуитивно понятный интерфейс, у пользователей регулярно возникают вопросы. Мы собрали самые популярные вопросы и подготовили к ним развернутые ответы. Ознакомьтесь с ними и получите дополнительную информацию о сервисе WhatsApp Web.

Можно ли зайти в Ватсап Веб без телефона?

Сделать это решительно невозможно – сервис требует обязательного наличия телефона, подключенного к интернету. Предварительно настраивается синхронизация с помощью QR-кода. При отключении телефона от сети отправка и прием сообщений не работают.

При отсутствии смартфона можно купить самую дешевую модель и установить на нее приложение WhatsApp. Далее остается настроить синхронизацию с помощью инструкции из статьи.

Цены на смартфоны стартуют от 2500 рублей – за эти деньги можно взять простейшую модель, на которой без проблем запускаются современные мессенджеры. Также можно воспользоваться планшетом с возможностью установки SIM-карты и получения SMS с кодом подтверждения.

Как просканировать графический код?

Сканирование QR-кода осуществляется в мобильном приложении WhatsApp. Запустите приложение, нажмите в окне со списком чатов на кнопку с тремя точками, коснитесь пункта WhatsApp Web и наведите камеру на QR-код. В некоторых случаях смартфон может запросите разрешение на доступ приложения к камере – дайте согласие.

При отсутствии работоспособной камеры установите WhatsApp на другом смартфоне или планшете и проведите авторизацию. Переключения на фронтальную камеру в приложении не предусмотрено.

Можно ли звонить через онлайн-версию?

К сожалению, голосовые вызовы в онлайн-версии недоступны. То же самое относится к видеозвонкам. При поступлении входящего вызова на экране появится уведомление, предлагающее заглянуть в смартфон и ответить на звонок.

Чтобы позвонить тому или иному собеседнику, воспользуйтесь мобильным приложением. В процессе разговора можно продолжать общаться с другими людьми в веб-версии мессенджера с помощью текста и эмодзи.

Ватсап Веб на телефоне

Ватсап Веб на телефоне запустить действительно можно. Только отсканировать QR-код не получится, так как камера смартфона не может сканировать собственный экран. Альтернативная версия использования данной функции – запустить WhatsApp Web на телефоне и отсканировать QR-код другим смартфоном.

После этого можно будет пользоваться сразу двумя учетными записями на одном смартфоне. Одна учетная запись будет открыта в мобильном приложении, другая – в выбранном браузере. Чтобы воспользоваться WhatsApp Web в мобильном браузере, воспользуйтесь инструкцией:

Возьмите в руки смартфон, проверьте наличие подключения к интернету. Откройте браузер – штатный или установленный из магазина приложений. Откройте настройки браузера и поставьте галочку Полная версия . Перейдите на страницу web.whatsapp.com, сфотографируйте QR-код другим смартфоном.

Синхронизация завершена, можно приступать к общению. При необходимости, разрешите получение уведомлений о новых входящих сообщениях.

Как установить Ватсап на смартфон?

Далее мы расскажем, как установить на смартфон мобильное приложение WhatsApp. Оно понадобится нам для настройки синхронизации данных между смартфоном и компьютером. Завести учетную запись и приступить к общению с помощью одного лишь компьютера невозможно.

Регистрация новой учетной записи происходит по номеру мобильного телефона. SIM-карта с этим номером может быть вставлена в любой телефон – на него поступит сообщение с кодом подтверждения. После подтверждения регистрации останется задать имя и установить аватарку – все готово к общению.

Инструкция по установке на Android

Для владельцев Android-смартфонов предусмотрен магазин приложений Play Market. Именно здесь можно скачать приложение WhatsApp. Скачивать его с других сайтов не рекомендуется – есть риск заразить смартфон вирусом с дальнейшей утечкой персональных данных и реквизитов банковских карт.

Инструкция по установке WhatsApp из официального источника приложений:

Возьмите в руки смартфон, проверьте подключение к интернету, откройте Play Market. Введите в поисковой строке наименование приложения – WhatsApp. Нажмите кнопку Установить – начнется скачивание программы, что занимает 1-2 минуты , в зависимости от скорости доступа в интернет. После завершения установки на рабочем столе появится ярлык WhatsApp – коснитесь его и ожидайте запуска приложения. Приступайте к регистрации, указав номер мобильного телефона – на него поступит код для ввода на следующей странице. Вместо SMS с кодом можно заказать телефонный звонок – код озвучит робот. Завершите регистрацию, указав имя и загрузив аватарку. Указанное имя увидят другие собеседники.

Теперь можно приступать к авторизации в Вотс Апп Веб – действуйте по первой инструкции из статьи.

Инструкция по установке на iOS

Установка WhatsApp на смартфонах Apple iPhone производится аналогичным образом. Подключаемся к интернету, вспоминаем номер телефона, действуем согласно простой пошаговой инструкции.

Разблокируйте смартфон, откройте App Store. Найдите приложение по его наименованию, введя его в поисковой строке. Нажмите Установить и ожидайте завершения установки. Приступайте к регистрации, указав номер мобильного телефона с указанием SMS-кода на следующей странице. Далее укажите имя и загрузите аватарку.

Регистрация завершена – приступайте к авторизации в WhatsApp Web, на устройствах с iOS она проводится так же, как и в Android-смартфонах.

WhatsApp Web в виде плагинов для браузера

Веб-сервис WhatsApp Web доступен в виде плагинов для всех популярных браузеров. Они обеспечивают мгновенное появление окна с текущими чатами. Правда, в фоновом режиме умеют работать далеко не все.

Установка и настройка плагинов осуществляется по следующей схеме:

Откройте магазин расширений для своего браузера. Введите в поисковой строке наименование плагина. Нажмите кнопку установки. Пройдите авторизацию по первой инструкции из статьи.

Нужно отправить сообщения – нажмите на ярлык плагина в браузере, дождитесь загрузки окна с чатами, найдите нужный контакт и начните диалог.

Уделим отдельное внимание браузеру Opera – в нем предусмотрен встроенный плагин, умеющий работать в фоновом режиме. Плагин уже установлен, пользователю необходимо пройти авторизацию по первой инструкции из статьи.

Окно мессенджера вызывается по нажатию кнопки с фирменным логотипом WhatsApp. После отправки сообщения окно можно закрыть, но сервис не выгружается – при поступлении входящего сообщения на кнопке появится красный огонек, обозначающий наличие непрочитанных посланий. Столь удобных плагинов в других браузерах нет.

Установить Ватсап на компьютер

Ключевой недостаток веб-сервиса WhatsApp Web – он занимает отдельную вкладку в браузере. Каждая открытая вкладка отнимает сотни мегабайт оперативной памяти. Большое количество вкладок серьезно нагружает операционную систему, снижая быстродействие слабых компьютеров.

Избавиться от лишней вкладки поможет фирменная программа WhatsApp для Windows. Скачать ее можно на официальном сайте мессенджера, в разделе Скачать. Сайт определит разрядность Windows (32 или 64 бит), после чего предложит скачать подходящую версию нажатием одной кнопки.

Пошаговая инструкция скачивания и распаковки

Чтобы установить программу WhatsApp для ПК и ноутбука, воспользуйтесь пошаговой инструкцией. Она включает все шаги – от скачивания до первого запуска. Установленное приложение нуждается в авторизации.

Установка программы включает четыре простых этапа:

Откройте официальный сайт Вотсап и перейдите в раздел Скачать по ссылке из верхнего меню. Откроется страница скачивания – нажмите в правом блоке зеленую кнопку Скачать для Windows . Дождитесь завершения скачивания и запустите файл одним кликом мышью – запустится процесс распаковки и инсталляции, совершенно не требующий от пользователя каких-либо действий. По завершении установки произойдет автоматический запуск установленного мессенджера – приступайте к авторизации по первой инструкции из статьи.

Готово – можно приступать к общению. Не забывайте запускать программу после старта Windows или поместите ярлык в автозапуск.

Возможные проблемы при использовании сервиса

WhatsApp Web работает стабильно, но даже самые стабильные сервисы не застрахованы от сбоев. Самая распространенная проблема – сервис не запускается, ссылаясь на отсутствие подключения к интернету на смартфоне. Решается проблема самым простым способом:

Возьмите в руки смартфон и разблокируйте его. Отключите на несколько секунд Wi-Fi или мобильный интернет (смотря через что подключение). Закройте вкладку с запущенным WhatsApp Web. Включите интернет на смартфоне и откройте WhatsApp Web, ожидайте подключения.

Также рекомендуем проверить баланс при пользовании мобильным интернетом – при отрицательном балансе доступ к услугам связи ограничивается. Проверьте и наличие трафика, если пользуетесь пакетами гигабайт, а не безлимитом. То же самое относится к Wi-Fi – возможно, вы пропустили дату оплаты услуг или израсходовали трафик (для лимитированных тарифов).

Вторая проблема – сервис не работает даже при заведомо рабочем интернет-канале. В большинстве случаев это связано со сбоями на стороне мессенджера. Информация о крупных сбоях публикуется на новостных сайтах – попытайтесь найти информацию об этом. Последствия сборов обычно устраняются в течение нескольких часов – попробуйте воспользоваться мессенджером позднее.

Для Windows не запускается – еще одна распространенная проблема. Первым решением станет перезагрузка компьютера, она решает множество проблем, связанных со сбоями в операционной системе. Второе решение заключается в переустановке программы с ее предварительным удалением (используйте альтернативные деинсталляторы, полностью удаляющие следы программ в операционной системе).

На запускается WhatsApp Web – чаще всего проблема связана со сбоями на стороне мессенджера. Чтобы убедиться в этом, попробуйте авторизоваться в другом браузере. Попытка запуска в другом браузере удалась – значит, проблема кроется в первом браузере, необходимо очистить его от цифрового мусора, сбросив кэш и удалив историю посещений, закрыть онлайн фотошоп. В некоторых случаях помогает только переустановка браузера.

Еще одно решение проблемы с неработающим веб-сервисом – повторная авторизация согласно инструкции:

Перейдите на сайт Вацап Веб, кликните мышью по значку с тремя точками. Нажмите на пункт Выйти – веб-сервис сброшен, на экране виден QR-код для проведения повторной авторизации. Запустите приложение на смартфоне, перейдите в меню WhatsApp Web , сфотографируйте QR-код на экране компьютера.

В большинстве случаев повторная авторизация позволяет избавиться от проблем с работоспособностью сервиса.